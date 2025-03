Endlich mal gute Nachrichten für die österreichische Wirtschaft: Rudolf Krickl, Chef der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei PwC in Wien, sieht Licht am Ende des Tunnels. Doch bevor es so richtig losgeht, müssen wir uns noch durch ein drittes Rezessionsjahr kämpfen. Krickl ist sich aber sicher: „Österreich steht vor einem Wirtschaftsaufschwung!“