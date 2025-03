Jetzt wird in die Hände gespuckt

Etwa: Bessere Bedingungen für die Industrie, wenn die Betriebe viermal so hohe Energiekosten wie in den USA haben, dann wird die Aufträge und Investitionen in Österreich kosten. Wir müssen am Standort Österreich konkurrenzfähig werden. Nicht mit Worten, sondern mit Taten.

Wie ernst die Situation für ganz Europa ist, zeigt ein Detail: Der deutsche BASF-Konzern, das größte Chemieunternehmen der Welt, investiert zwölf Milliarden. Aber nicht in Deutschland, sondern in China.