Österreich steht vor drittem „verlorenen Jahr“

Sparpaket der Regierung kommt zur falschen Zeit

Aber nicht nur die Privathaushalte beeinflussen die Wirtschaft, die Regierung nimmt Raiffeisen Research ebenso in die Pflicht. So notwendig das angekündigte Sparpaket der neuen Bundesregierung auch sei, aus konjunktureller Sicht komme es zur Unzeit, meint Reith. „Die Konjunktur steht am Pannenstreifen und benötigte eigentlich Anschubhilfe, stattdessen werden ihr absehbar Steine in den Weg gelegt. Die strukturellen Probleme würden durch eine Anschubhilfe freilich nicht gelöst, die Konjunktur wäre damit quasi mit angezogener Handbremse unterwegs“, so Reith.