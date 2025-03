Musikschule: Mit Rap und Klassik auf Du und Du

Lange Geschichte

Nach der Gründung in der Nachkriegszeit war der Einzug ins sogenannte Prunerstift 1979 ein Meilenstein in der Geschichte der Musikschule. Heute ist „ein besonderes Qualitätsmerkmal die Vielfalt des Angebotes“, erklärt Direktor Christian Denkmaier. „40 unterschiedliche Instrumente können Kinder und Jugendliche im Prunerstift oder an einer der Zweigstellen lernen.“ Zudem gibt es Chor- und Gesangsausbildung. Bestimmte Angebote können auch von Erwachsenen oder „Wiedereinsteigern“ genutzt werden.