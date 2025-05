Alt-Sozialisten gehen mit neuer Führung mit

Großes Drama stand auf der Tagesordnung, die Rechnung dafür bekamen die Sozialdemokraten am laufenden Band präsentiert: Im Jahr 2003 bei der Landtagswahl unter dem damaligen Vorsitzenden Erich Haider noch ein sattes Ergebnis mit 38,3%, waren es fünf Jahre später – auch unter ihm – nur noch 24,9 Prozent. Damals schrieben alle vom historisch schlechtesten Ergebnis für die Sozialdemokratie in Oberösterreich, aber es kam noch schlimmer: „SPÖ-Desaster“ titelte die „OÖ-Krone“ am 28. September 2015, als die Partei mit Reinhold Entholzer auf 18,4 Prozent fiel. Dann, 2021, unter Birgit Gerstorfer zwar magere 0,2 Prozent mehr, aber da war’s auch schon egal.