Was sich Polizisten im Dienst alles anhören müssen

Es war eine Routinekontrolle: Die Autobahnpolizei kontrollierte am Staatsfeiertag gegen 19.30 Uhr ein Sattelzugfahrzeug. Der Lenker (33) aus Neumarkt im Mühlkreis zeigte sich laut Polizei betont lässig, wirkte nicht an der Amtshandlung mit, sondern sagte zu den Polizisten: „Ihr seid‘s ja lauter so Kapperlständer.“