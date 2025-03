Tobias Wögerer: Für die „Notenköpfe“ am Pult

Gerät der Komponist Sulzer, der auch viel am Linzer Landestheater und im Brucknerhaus gespielt worden ist, in Vergessenheit?

Die, die sehr weit weg sind, erinnern sich am besten: Der Musiker Isamu Magome und das Mozart Festival in Kawaminami, Japan, haben ihn nicht nur im Programm, man will seine Ideen weitertragen und weiterspielen. Auch in Wilhering – an seiner Wirkungsstätte – versucht man, immer wieder an die Besonderheit, die Sulzer als Komponist hatte, zu erinnern.