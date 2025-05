Drogenlenker rast mit 187 km/h über Autobahn

Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Seewalchen am Attersee führte am Freitag gegen 20 Uhr im Gemeindegebiet von Seewalchen am Attersee Lasermessungen durch. Dabei wurde ein Sportwagen, gelenkt von einem 36-Jährigen aus Krems, mit einer Geschwindigkeit von 187 km/h gemessen.