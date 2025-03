Erwin Wurm: Grüne Pullover und ein Sessel am Kinn

Ein Mann, der den Kopf in eine Wand steckt, ein fliegender Mixer oder eine monströse Pullover-Skulptur in Grün: Man könnte meinen, das Linzer Francisco Carolinum ist zum Kabinett der verrückten Ideen mutiert. Dabei ist hier nur der Auftakt zu einer Ausstellungstrilogie von Erwin Wurm in Oberösterreich zu sehen. Ein guter Einstieg in das surreale Werk des Weltstars, der auch in Ischl und Gmunden für Überraschungen sorgen wird.