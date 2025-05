Heftige Frontalkollision: Drei Personen verletzt

Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 77-Jährige aus dem Bezirk Liezen auf der B 145 in Richtung Bad Mitterndorf. Weil sie von einem Lkw ausgebremst worden war, setzte sie zum Überholmanöver an. Dabei wurde ihr der Gegenverkehr zum Verhängnis – ein Pkw dürfte sich wohl in ihrem toten Winkel befunden haben. Die 77-Jährige krachte frontal gegen den Pkw eines 56-Jährigen, dessen Frau am Beifahrersitz saß.