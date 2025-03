Immer müde? Vielleicht steckt Eisenmangel dahinter

Unser Organismus benötigt Eisen, um Blut zu bilden und Sauerstoff in alle Zellen zu transportieren. Dazu wird es aus der Nahrung über den Dünndarm aufgenommen. Der Gesamtgehalt von Eisen im Körper beträgt ca. 3,5 bis 5 g. Es befindet sich als Bestandteil des Blutfarbstoffs Hämoglobin in den roten Blutkörperchen und wird in Leber, Milz, Knochenmark sowie der Muskulatur gespeichert. Erhält der Körper zu wenig Eisen bzw. kann nicht genügend aufnehmen, beginnt er die Speicher zu leeren. In Folge führt dies zu Beschwerden und mitunter zu Blutarmut (Anämie).