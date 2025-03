„Ohne Trauma wirst du kein Weltmeister“

„Das Sportlerleben vermisse ich sehr“, seufzt Markus Rogan beim Treffen mit der „Krone“ an einem für ihn auf den ersten Blick ungewöhnlichen Ort, dem Footballzentrum Ravelinstraße in Wien Simmering. „An der Highschool habe ich natürlich auch Football gespielt. Ich war nicht in der Mannschaft, aber das gehört einfach dazu“, ließ er es sich nicht nehmen, mit Robin Lumsden ein paar Bälle zu werfen. Österreichs erfolgreichsten Schwimmer aller Zeiten und den Boss der Footballer der Vienna Vikings verbindet die US-Elite-Universität Stanford als Studienort.