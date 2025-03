„Die weltpolitische Lage zwingt uns zum Handeln“

„Wir müssen den Frieden in unseren Heimatländern strategisch absichern“, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch. Er ist zu einem ersten Präsidentengipfel mit seinen Kollegen aus Tschechien und der Slowakei gereist. Gesprächsinhalte waren der Krieg in der Ukraine und die Sicherheit Europas.