Trump: Alle Hilfen für Ukraine ausgesetzt, bis …

Trump an Europa: „Was denken die sich?“

Trump kritisierte auch die europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich in London zu einem Unterstützungsgipfel für die Ukraine getroffen hatten. Unter Bezug auf die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schrieb der US-Präsident in seinem Onlinedienst, die europäischen Staatenlenker hätten bei dem Treffen „rundweg erklärt, dass sie den Job nicht ohne die Vereinigten Staaten machen können“. Dies sei aber „wahrscheinlich nicht ein großartiges Statement“, um „Stärke gegenüber Russland“ zu demonstrieren. „Was denken die sich?“, fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident will ein rasches Ende des Ukraine-Kriegs erreichen, setzt dabei aber auf einen Kurs der starken Annäherung an den Wladimir Putin. Während er Putin mit Kritik verschont, bezeichnete er Selenskyj als „Diktator“. Zudem gab dem ukrainischen Staatschef die Schuld am russischen Angriffskrieg.