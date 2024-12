EU stellt sich bei Gasstreit gegen die Slowakei

Der slowakische Premierminister Robert Fico schreibt in einem Brief an die Europäische Kommission, die „stillschweigende Akzeptanz der einseitigen Entscheidung“ des ukrainischen Präsidenten Zelenskij, den Transit russischen Gases zu unterbinden, sei falsch und irrational und werde zu „verstärkten Spannungen und gegenseitigen Maßnahmen“ führen. Seiner Einschätzung nach würde die Unterbrechung des Gastransits der EU mehr schaden als Russland.