Kogler warnt vor dem Ende der EU in zehn Jahren

FPÖ gegen weitere Militärhilfe für die Ukraine

„Es ist in unserem Interesse, dass wir in der Ukraine keinen Diktatfrieden haben, der Putin nur Zeit bietet, seine Truppen neu zu formieren“, sagte Meinl-Reisinger. Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst brachte einen Antrag ein, der Stocker dazu verpflichten solle, beim EU-Gipfel keinen Schlussfolgerungen zuzustimmen, die weitere Militärhilfen in Milliardenhöhe für die Ukraine vorsehen. Der Antrag wurde jedoch mit den Stimmen der vier anderen Parteien abgelehnt.