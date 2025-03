Lenker mit Bergeschere aus Fahrzeug geschnitten

Am Mittwoch gegen 1 Uhr morgens war ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Gemeindestraße von Sulzberg in Richtung Doren unterwegs. Der Lenker dürfte übermüdet gewesen sein, denn er schlief am Steuer ein. Das Fahrzeug zog nach links und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Dort krachte der Pkw gegen einen Baum am Straßenrand.