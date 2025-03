Größter Waldbrand seit Jahrzehnten wütet in Japan

Vor 14 Jahren verheerender Tsunami in Region

Nach Angaben der Behörde für Brand- und Katastrophenschutz sei es der größte Waldbrand in Japan seit den späten 1980er-Jahren, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Die Region Tohoku, zu der die Präfektur Iwate gehört, war vor fast auf den Tag genau 14 Jahren von einem schweren Erdbeben und gewaltigen Tsunami getroffen worden. Die Katastrophe am 11. März 2001 riss rund 20.000 Menschen in den Tod und löste einen Super-Gau im Kernkraftwerk Fukushima aus.