Bis zu fünf Meter Neuschnee legen Japan lahm

Die Schneemassen sind bereits gewaltig: Nach Angaben des Wetterdienstes wurden am Montagvormittag (Ortszeit) in der nördlichen Stadt Aomori fünf Meter Schnee gemessen, in Uonuma in der Präfektur Niigata waren es 3,81 Meter und in Tadami in der Präfektur Fukushima 3,13 Meter.