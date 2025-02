Mehr als 20 Tote bei Schneefällen in Japan

In der Region Aomori fielen am Donnerstag in nur wenigen Stunden 25 Zentimeter Neuschnee, die Schneedecke war in einigen Ortschaften bis zu fünf Meter hoch. Einige Regionen Japans erleben seit zwei Wochen anhaltenden Schneefall. „Ich lebe hier seit zehn Jahren und so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte ein Bewohner.