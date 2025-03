Kärntnerin forschte am Everest, designte in Berlin

Claudia Lausegger wuchs in Ferlach auf, sie absolvierte die WIMO-Schule in Klagenfurt. „Ich wollte immer mit meinen Händen arbeiten, also entschied ich mich für den Modebereich. Am Ende hat man sehr viel Know-how und weiß, wie Kleidung hergestellt wird.“ Danach verschlug es die Kärntnerin nach Berlin, um Industriedesign zu studieren. „Weil mir ,nur´das Textile allein zu wenig war, ich wollte andere Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff kennenlernen – weiter in die Materie eintauchen.“