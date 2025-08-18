„Sturm kann vielen Teams Probleme bereiten!“

Dienstag hebt Sturm zum Play-off-Hinspiel in der Champions League gegen Bodö/Glimt ab. Der Meister muss sich am Polarkreis nicht nur wegen des Wetters warm anziehen. Es wartet ein heißer Tanz, das weiß auch Roman Kienast. Der ehemalige Norwegen-Legionär hat an den Sturm-Gegner keine guten Erinnerungen.
Fast vier Jahre (2006 – 2010) spielte Roman Kienast in Norwegen, verdiente seine Brötchen bei Ham Kam. „Den Fußball verfolge ich noch immer, er hat eine gute Entwicklung genommen“, sagt der 41-Jährige, der nach seiner Rückkehr aus dem hohen Norden mit Sturm Meister und Cupsieger wurde. Kienast, jetzt Co-Trainer bei der Vienna, kennt das Stadion, wo das Team von Jürgen Säumel Mittwochabend im Play-off der Champions League gegen Bodö/Glimt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen will.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.