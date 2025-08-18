„Sturm kann vielen Teams Probleme bereiten!“

Fast vier Jahre (2006 – 2010) spielte Roman Kienast in Norwegen, verdiente seine Brötchen bei Ham Kam. „Den Fußball verfolge ich noch immer, er hat eine gute Entwicklung genommen“, sagt der 41-Jährige, der nach seiner Rückkehr aus dem hohen Norden mit Sturm Meister und Cupsieger wurde. Kienast, jetzt Co-Trainer bei der Vienna, kennt das Stadion, wo das Team von Jürgen Säumel Mittwochabend im Play-off der Champions League gegen Bodö/Glimt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen will.