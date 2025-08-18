Wohnbauprogramm: Jährlich 380 Wohnungen geplant

„In der strategischen Planung für die nächsten drei Jahre sind wir bereits sehr konkret und weit fortgeschritten. Bisher sind für das Jahr 2026 zwölf, 2027 fünfzehn und 2028 elf Bauvorhaben fixiert“, erklärt Wohnbaureferentin Gaby Schaunig. „Alleine diese Projektzahl bedeutet jährlich einen Durchschnitt von 380 neuen Wohneinheiten.“ Zusätzlich stünden zahlreiche weitere Projekte kurz vor der Einreichung. In dem Zeitraum 2023 bis 2025 hätten Landesförderungen in der Höhe von 142 Millionen Euro in Kombination mit Bundesförderungen von zwölf Millionen insgesamt Investitionen in der Höhe von 204 Millionen Euro ausgelöst.