Nach 2:0 geht in Großraming erneut der Platz über!
Riesiger Andrang
Beim Derby-2:0 gegen Weyer, bei dem keine einzige Karte gezückt wurde, durfte sich Großramings Kilian Stangl mit einem Doppelpack als großen Matchwinner feiern lassen. Im Training muss der Goalgetter aber um einen Platz auf der Wiese „kämpfen“, droht dieser doch zumeist aus allen Nähten zu Platzen.
Saisonstart. Revierduell. Volle Tribünen. So die Zutaten für das Derby in der 2. Ost zwischen Großraming und Weyer. „Auch wenn die Komponenten zum Saisonstart nicht die Besten sind, da man nicht weiß, wo man steht. Daher stand in den ersten 20 Minuten Abtasten an“, meinte Großramings Trainer Johann Fürweger.
