Nach 2:0 geht in Großraming erneut der Platz über!

Saisonstart. Revierduell. Volle Tribünen. So die Zutaten für das Derby in der 2. Ost zwischen Großraming und Weyer. „Auch wenn die Komponenten zum Saisonstart nicht die Besten sind, da man nicht weiß, wo man steht. Daher stand in den ersten 20 Minuten Abtasten an“, meinte Großramings Trainer Johann Fürweger.