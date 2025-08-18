Neun Motorradfahrer ums Leben gekommen

Mehr als 50 tödlich verunglückte Motorradfahrer muss Österreich heuer bereits verzeichnen! Auch in Kärnten ist die Zahl höher als im Jahr davor. Der VCÖ warnt und fordert schärfere Maßnahmen.
Die Zahl der tödlichen Motorradunfälle ist heuer in Kärnten stark gestiegen: Seit Jahresanfang kamen bereits neun Motorradfahrer im Straßenverkehr ums Leben, um sieben mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres, macht die Mobilitätsorganisation VCÖ aufmerksam. Insgesamt ist in Kärnten so wie auch österreichweit die Zahl der Verkehrstoten gestiegen. Der VCÖ fordert auf Bundesebene verstärkte Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen: Ablenkung und nicht angepasste Geschwindigkeit.
24 Verkehrstote in diesem Jahr
Statt zu sinken ist die Zahl der Verkehrstoten heuer gestiegen und liegt derzeit mit 246 um 14 Prozent höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres, macht der VCÖ aufmerksam. Auch in Kärnten ist die Zahl der Verkehrstoten heuer gestiegen, heißt es weiter. Bereits 24 Menschen kamen in Kärnten bei Verkehrsunfällen ums Leben, um elf mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres.
„Ablenkung und Schnellfahren sollen ins Vormerksystem aufgenommen und die Verkehrsstrafen erhöht werden. Zudem braucht es insbesondere auf den gefährlichen Freilandstraßen mehr Radargeräte für die Geschwindigkeitsüberwachung“, so VCÖ-Experte Michael Schwendinger.
