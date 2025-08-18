Neun Motorradfahrer ums Leben gekommen

24 Verkehrstote in diesem Jahr

Statt zu sinken ist die Zahl der Verkehrstoten heuer gestiegen und liegt derzeit mit 246 um 14 Prozent höher als zur gleichen Zeit des Vorjahres, macht der VCÖ aufmerksam. Auch in Kärnten ist die Zahl der Verkehrstoten heuer gestiegen, heißt es weiter. Bereits 24 Menschen kamen in Kärnten bei Verkehrsunfällen ums Leben, um elf mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres.