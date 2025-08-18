„Machen uns keinen Druck, kennen die Liga kaum“

Euer Voting zählt – und wie! Dadurch haben sich der HSV und Krumpendorf in den Vordergrund gespielt. Mit dem Spiel der Runde geht es diese Woche in die 2. Klasse C.
Mit einem Blitzstart entschied der HSV die Partie schon früh für sich, kassierte die Kaiser-Truppe schon nach sechs Minuten das 1:0 durch den völlig frei stehenden Vladimir Uvarov, der nur noch einnickte. Zur Pause war das Spiel dann schon entschieden, war von Krumpendorf kein Aufbäumen in Sicht und die Kabinenansprache nach dem 3:0 führte Trainer „Tine“ Kaiser gleich auf der Ersatzbank durch. Der 4:0-Endstand durch Michael Trinker war nur noch Kosmetik, wurde er von Stefan Trinker per Steilpass auf die Reise geschickt und schob am Strafraumrand gefühlvoll den Ball an Keeper Bitzinger vorbei. Letzten Endes die gesamte Mannschaftsleistung des Absteigers wie wohl beim Abschlusstraining am Freitag: zu lässig und damit ungenügend.
