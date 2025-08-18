Bursche (19) trug trotz Waffenverbot eine Pistole

Der Polizeihelikopter kreiste Montag über der Innenstadt von Klagenfurt, die Beamten hielten Ausschau nach Jugendlichen mit Waffen oder affenähnlichen Gegenständen. Und bald schon konnte ein amtsbekannter 19-Jähriger angehalten werden: Er trug eine Gasdruckpistole bei sich – trotz aufrechten Waffenverbots. Sein Freund war unbewaffnet. Weitere Ermittlungen laufen.