Neue Wiener Radstraße im halbfertigen Dämmerschlaf

Seit dem Sommer sollte die Hietzinger Auhofstraße vor allem den Radfahrern gehören. Doch statt der versprochenen 1,1 Kilometer neue Radstraße mit Begrünung gibt es derzeit nur Bauzäune, Kieswüsten, halb fertige Gehsteig-Ohrwasch’ln – und seit Wochen keine Bauarbeiter mehr, die die am Boden aufgesprühten Gestaltungsmaßnahmen umsetzen. Die Baustellentafeln mit dem Vermerk „Fertigstellung Frühjahr 2025“ wurden diskret entfernt. Aus der Sicht der Stadt gibt es bisher allerdings „keine Verzögerung“. Damit meint man „die Bauarbeiten selbst“.