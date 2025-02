Grüne Ministerin strampelt bei Besuch für Stimmen

Weniger positiv sei hingegen, dass ein 2019 entworfenes Fahrradstraßenkonzept mehr oder weniger in der Schublade verschwunden ist: Lediglich vier der elf vorgesehenen Projekte wurden umgesetzt. Ein besonderer Dorn im Auge ist ihm die Anbindung an den Feldkircher Bahnhof: „Radfahrer haben keine gute Möglichkeit, die L190 zu queren. Sie müssen das Rad über den Schutzweg schieben oder sich in den Verkehr einordnen, was nicht immer ganz ungefährlich ist“, meint er.