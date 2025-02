Steirische Bäcker: Wenig Appetit auf Mehlwürmer

Mehlwürmer im Burger-Patty und Insektenmehl im Brot: Was schon länger erlaubt ist, ist nun wegen einer neuen EU-Verordnung (siehe unten) wieder in aller Munde. „Uns erreichen momentan viele Anfragen von Kunden, die sich sorgen, dass Mehlwürmer in den Produkten enthalten sind“, sagt Christian Ofner, Backprofi aus Gleisdorf. Für ihn ist klar: „Ich persönlich würde es nirgends beimischen.“