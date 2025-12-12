So wird Weihnachten für Haustiere nicht zur Gefahr

Der Adventkranz brennt auf dem Wohnzimmertisch, aus der Küche duftet es nach Zimt und Vanille, auf der Fensterbank leuchtet eine Amaryllis in sattem Rot. Die Weihnachtszeit verzaubert mit Lichterglanz, festlicher Dekoration und kulinarischen Köstlichkeiten. Doch was für Menschen pure Besinnlichkeit bedeutet, birgt für Hunde und Katzen erhebliche Gefahren.