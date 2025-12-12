Vorteilswelt
„Teuerster Christbaum kostet 500 Euro“

Wien
12.12.2025 16:15
Händler Peter Müller verkauft auf seinem Stand in Döbling nur Bäume mit der höchsten Qualität.
Händler Peter Müller verkauft auf seinem Stand in Döbling nur Bäume mit der höchsten Qualität.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Seit Freitag haben die Christbaum-Stände in Wien geöffnet. Die Suche nach der perfekten Tanne gehört schon zur Tradition. So mancher legt dafür sogar ein paar Hunderter hin.

Buschig, dicht und saftig grün müssen sie sein. Christbaumhändler Peter Müller weiß, was seine Kundschaft will. Eine Nordmann-Tanne, die ist „der Renner“, sagt Müller bei einem Lokalaugenschein der „Krone“. Auf seinem Verkaufsstand im Strauß-Lanner-Park findet man daher nur mehr die Premium-Klasse dieser Art aus der Steiermark. Und die hat ihren Preis.

Wien
