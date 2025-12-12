„Teuerster Christbaum kostet 500 Euro“

Buschig, dicht und saftig grün müssen sie sein. Christbaumhändler Peter Müller weiß, was seine Kundschaft will. Eine Nordmann-Tanne, die ist „der Renner“, sagt Müller bei einem Lokalaugenschein der „Krone“. Auf seinem Verkaufsstand im Strauß-Lanner-Park findet man daher nur mehr die Premium-Klasse dieser Art aus der Steiermark. Und die hat ihren Preis.