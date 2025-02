Bregenzer Festspielhaus erstrahlt in neuem Glanz

7000 neue Sitze

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten konzentrierten sich auf den Außenbereich: Nach 40 Jahren ist die gesamte Tribüne mit 7000 neuen Sitzen ausgestattet worden, die 1979 gebaute Seebühne wurde bis in den Betonkern generalsaniert. Durch die technischen und architektonischen Adaptierungen böten sich nun ganz neue kreative Möglichkeiten, was zu einem verbesserten Zuschauererlebnis beitrage, heißt es seitens der Festspiel-Verantwortlichen. Ebenfalls einen neuen Anstrich bekamen der Gastrobereich sowie Fassaden und Flachdächer des Bestandes. Und, ganz wichtig: Das Festspielhaus wird künftig nachhaltig mit einer Seethermie-Anlage, also mit Bodenseewasser, geheizt und gekühlt. Bis Mai sollen die letzten Arbeiten im Haus abgeschlossen sein. Im Zuge des neuen Hallenbad-Projekts in direkter Nachbarschaft folgt bis 2026 noch die Neugestaltung der Außenanlagen.