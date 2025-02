Neue Koalition streicht dritten Vizebürgermeister

Sicherheitsressort für die FPÖ

„Das genaue Programm erarbeiten wir in den kommenden Wochen“, so Bürgermeister Christian Haberhauer. Auch Zugeständnisse an die anderen Parteien gebe es. Die Freiheitlichen bekommen das gewünschte „Sicherheitsressort“, Grüne und Neos werden zu den Ausschusssitzungen eingeladen.