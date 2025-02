Vom Boom zum Bruch: Ist die Klimabewegung tot?

Ein Warnruf: Klimawandel und Migration

Kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland scheint das Thema tot, die Bewegung erschöpft. „Es ist keine leichte Zeit, das bekommen alle bei uns mit“, räumt FFF-Sprecherin Pauline Brünger im ntv-Interview ein. In der politischen Debatte sei das deutlich zu sehen, denn im Wahlkampf spiele der Klimaschutz eine eher untergeordnete Rolle. Stattdessen dominiert in den Schlagzeilen der polarisierende Machtpoker um die umstrittene Asylpolitik in Deutschland. Mithilfe der Stimmen der AfD boxte CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz einen Unionsantrag im Bundestag durch, der laut Brünger „100 rote Linien“ überschreiten würde.