„Bullen“-Juwel im Bosnien-Kader gegen ÖFB-Team

Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic hat es vor dem WM-Quali-Duell mit Österreich erstmals in den Kader des bosnischen Fußball-Nationalteams geschafft. Der 17-jährige Offensivspieler steht im 25-köpfigen Aufgebot von Teamchef Sergej Barbarez für die Partien am 6. September in San Marino und drei Tage später in Zenica gegen das ÖFB-Team. Mit Sturms Rechtsverteidiger Arjan Malic scheint noch ein weiterer Österreich-Legionär auf.