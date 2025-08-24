Vorteilswelt
Zum ersten Mal

„Bullen“-Juwel im Bosnien-Kader gegen ÖFB-Team

Fußball International
24.08.2025 15:27
Kerim Alajbegovic steht gegen die ÖFB-Elf im bosnischen National-Kader.
Kerim Alajbegovic steht gegen die ÖFB-Elf im bosnischen National-Kader.(Bild: GEPA)

Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic hat es vor dem WM-Quali-Duell mit Österreich erstmals in den Kader des bosnischen Fußball-Nationalteams geschafft. Der 17-jährige Offensivspieler steht im 25-köpfigen Aufgebot von Teamchef Sergej Barbarez für die Partien am 6. September in San Marino und drei Tage später in Zenica gegen das ÖFB-Team. Mit Sturms Rechtsverteidiger Arjan Malic scheint noch ein weiterer Österreich-Legionär auf.

Verzichten muss Barbarez auf Routinier Sead Kolasinac von Atalanta Bergamo, der sich im April einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Angeführt wird sein Aufgebot von Kapitän Edin Dzeko, der mit 39 Jahren bei Fiorentina stürmt.

Bosnien hält bei drei Siegen aus drei Quali-Spielen und ist damit aktuell Österreichs schärfster Rivale im Kampf um ein WM-Ticket. Die ÖFB-Auswahl empfängt am 6. September in Linz Zypern, bevor es zum Showdown nach Zenica geht. Teamchef Ralf Rangnick gibt seinen Kader für das Doppel am Dienstag (12.30 Uhr) in Wien bekannt.

