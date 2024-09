Polit-Jungspund fordert „gleiche Rechte für alle!“

Die Aufbruchsstimmung bei den „Fridays for future“-Demos hat Daniel Pöll hypnotisiert und nachhaltig geprägt. Seither betätigt sich der Burgenländer mit Multi-Kulti-Background bei der Grünen Jugend. Der „Krone“ verriet er, warum er ins Parlament will und was er von Anti-Ausländer-Politik hält.