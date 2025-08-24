Sänger stellt Grapscher und wird k.o. geschlagen

Eine Bootsparty hat für Sänger Georg Stengel im Spital geendet. Weil er einen Grapscher zur Rede stellte, wurde er von dessen Freund k.o. geschlagen, erklärte er seinen Fans auf Instagram. Die beiden Männer will der ehemalige „Voice of Germany“-Teilnehmer jetzt anzeigen.
In seinen Instagram-Storys teilte Stengel am Samstag ein Foto, das ihn im Krankenhaus zeigt. In einer weiteren Story klärte der Sänger seine Fans über die Umstände auf, verriet: „Ich war gestern im Krankenhaus, weil ich eine auf die Fresse gekriegt habe. Ich war von diesem Schlag auch bewusstlos.“
Frauen wurden nach Bootsparty „sexuell belästigt“
Daher habe er sichergehen wollen, dass das „nicht irgendeine innere Blutung ist“. Denn: „Ich wollte nicht noch dran sterben, an so ‘nem kleinen Schlag“.
Wie es zu dem Zwischenfall gekommen war? Er habe nach einer Bootsparty beobachtet, wie „so ein Typ“ seine Freundin und weitere Frauen „sexuell belästigt“ habe. „Ich habe das einfach nur angesprochen, daraufhin kam schon sein Kollege aus dem Busch gerannt und hat mich umgeboxt“, schilderte der Sänger weiter.
Er sei nach dem Schlag umgehend zu Boden gegangen, „weil ich selber auch was getrunken hatte“. Die beiden Männer seien nach dem Angriff sofort davongelaufen.
Einer der Männer angeblich Polizist
Was Stengel jedoch besonders aufregt: Einer der beiden Männer sei laut seiner Information bei der Polizei! Er warte noch auf Bilder und Namen der beiden Männer, danach werde er alles öffentlich machen, drohte er. „Das Leben von dem Polizisten, das werde ich jetzt ficken.“
Wenig später meldete sich der Sänger erneut bei seinen Fans und räumte ein: „Ich habe ein Foto bekommen, Gott sei Dank, aber ich werde es nicht öffentlich machen.“ Auf dem Foto seien sowohl „der Schläger“, als auch „der Begrapscher“ drauf. Anfang der Woche werde er die beiden daher „zur Anzeige stellen“, da er dank der Aufnahme und eines Zeugen genügend Beweise für die Attacke habe.
„Seid einfach mutig!“
Sein Appell an die Fans: „Sprecht es auf jeden Fall an, wenn draußen jemand irgendjemanden belästigt. Seid einfach mutig, und macht es. Ich habe zwar eine draufbekommen, aber es ist mir egal, ich habe Frauen verteidigt und das ist wichtiger.“
