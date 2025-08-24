Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einer war Polizist“

Sänger stellt Grapscher und wird k.o. geschlagen

Society International
24.08.2025 15:36
Georg Stengel postete ein Foto aus dem Spital und verriet seinen Fans, dass er, weil er einen ...
Georg Stengel postete ein Foto aus dem Spital und verriet seinen Fans, dass er, weil er einen Grapscher zur Rede gestellt hatte, k.o. geschlagen wurde.(Bild: instagram.com/georgstengel)

Eine Bootsparty hat für Sänger Georg Stengel im Spital geendet. Weil er einen Grapscher zur Rede stellte, wurde er von dessen Freund k.o. geschlagen, erklärte er seinen Fans auf Instagram. Die beiden Männer will der ehemalige „Voice of Germany“-Teilnehmer jetzt anzeigen.

0 Kommentare

In seinen Instagram-Storys teilte Stengel am Samstag ein Foto, das ihn im Krankenhaus zeigt. In einer weiteren Story klärte der Sänger seine Fans über die Umstände auf, verriet: „Ich war gestern im Krankenhaus, weil ich eine auf die Fresse gekriegt habe. Ich war von diesem Schlag auch bewusstlos.“

Frauen wurden nach Bootsparty „sexuell belästigt“
Daher habe er sichergehen wollen, dass das „nicht irgendeine innere Blutung ist“. Denn: „Ich wollte nicht noch dran sterben, an so ‘nem kleinen Schlag“. 

Georg Stengel wurde durch die Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt. Auf Instagram ...
Georg Stengel wurde durch die Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt. Auf Instagram schilderte er nun, dass er nach einer Party zusammengeschlagen wurde.(Bild: Matthias Wehnert / Action Press / picturedesk.com)

Wie es zu dem Zwischenfall gekommen war? Er habe nach einer Bootsparty beobachtet, wie „so ein Typ“ seine Freundin und weitere Frauen „sexuell belästigt“ habe. „Ich habe das einfach nur angesprochen, daraufhin kam schon sein Kollege aus dem Busch gerannt und hat mich umgeboxt“, schilderte der Sänger weiter.

Er sei nach dem Schlag umgehend zu Boden gegangen, „weil ich selber auch was getrunken hatte“. Die beiden Männer seien nach dem Angriff sofort davongelaufen. 

Einer der Männer angeblich Polizist
Was Stengel jedoch besonders aufregt: Einer der beiden Männer sei laut seiner Information bei der Polizei! Er warte noch auf Bilder und Namen der beiden Männer, danach werde er alles öffentlich machen, drohte er. „Das Leben von dem Polizisten, das werde ich jetzt ficken.“ 

Wenig später meldete sich der Sänger erneut bei seinen Fans und räumte ein: „Ich habe ein Foto bekommen, Gott sei Dank, aber ich werde es nicht öffentlich machen.“ Auf dem Foto seien sowohl „der Schläger“, als auch „der Begrapscher“ drauf. Anfang der Woche werde er die beiden daher „zur Anzeige stellen“, da er dank der Aufnahme und eines Zeugen genügend Beweise für die Attacke habe. 

Lesen Sie auch:
Mit Klavierballade
Jennifer Lynn gewann „The Voice of Germany“
07.12.2024
Schock für Fans
Komplette „Voice of Germany“-Jury ersetzt
30.05.2023

„Seid einfach mutig!“
Sein Appell an die Fans: „Sprecht es auf jeden Fall an, wenn draußen jemand irgendjemanden belästigt. Seid einfach mutig, und macht es. Ich habe zwar eine draufbekommen, aber es ist mir egal, ich habe Frauen verteidigt und das ist wichtiger.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
135.414 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
125.810 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
116.806 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2261 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Wien
Messergewalt in Wien: „Syrer sind Herausforderung“
1079 mal kommentiert
Das Waffenverbot am Reumannplatz wirkt. Bald wird das auch am Yppenplatz so sein, ist die ...
Mehr Society International
„Einer war Polizist“
Sänger stellt Grapscher und wird k.o. geschlagen
Körperverletzung!
Sohn von Helena Christensen und Reedus verhaftet
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Nach Tod seiner Mama
Stefanie Hertel erfüllt Stefan Mross Herzenswunsch
Sexy Glitzerlook
Sarah Engels sorgt mit J.Lo-Vibes für Begeisterung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf