Heli holte überforderte Deutsche in Nacht von Grat

Seil verfangen – abgehackt!

So erreichten die Deutschen erst gegen 16.30 Uhr den Ausstieg, als die Probleme begannen. Sie fanden die Abseilroute nicht, heißt es seitens der Polizei. Mehrmals stiegen sie deshalb ab und wieder auf, ehe es zum Malheur kam: Das Seil blieb hängen. Den Deutschen fiel nur noch eine Lösung ein – das Seil abhacken!