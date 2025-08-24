BVB beschwert sich: „Wie ein Fleischspieß!“

Nicht nur die spielerische Leistung sorgte bei Borussia Dortmund nach dem Spiel gegen St. Pauli für Ärger. Auch Choreo-Reste auf dem Rasen am Millerntor waren Spielern, Schiedsrichter und Verantwortlichen ein Dorn im Auge. „Wenn du läufst und urplötzlich hast du da so etwas wie ein Fleischspieß, ist das schon ein bisschen ärgerlich“, beschwert sich etwa BVB-Trainer Niko Kovac.