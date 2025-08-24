BVB beschwert sich: „Wie ein Fleischspieß!“

Nicht nur die spielerische Leistung sorgte bei Borussia Dortmund nach dem Spiel gegen St. Pauli für Ärger. Auch Choreo-Reste auf dem Rasen am Millerntor waren Spielern, Schiedsrichter und Verantwortlichen ein Dorn im Auge. „Wenn du läufst und urplötzlich hast du da so etwas wie ein Fleischspieß, ist das schon ein bisschen ärgerlich“, beschwert sich etwa BVB-Trainer Niko Kovac.
Die Fans von St. Pauli ließen vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Saison Papierschnipsel in den Vereinsfarben weiß und braun von den Rängen regnen. Der Wind verwehte diese allerdings bald und so war kurze Zeit später der ganze Rasen mit Konfetti bedeckt.
„Es kamen ein paar Spieler zu mir und meinten, sie können den Ball nicht wirklich sehen. Mir ging das genauso“, erklärte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nach der Partie gegenüber „Sport1“. Es sei ein Thema für alle Beteiligten gewesen, bestätigte der Unparteiische: „Es hatte was von Karneval auf St. Pauli.“
Mussten bis zur Halbzeit warten
Ärgerlich war die Situation auch für die Dortmunder. „Ich denke, das waren ein bisschen irreguläre Spielverhältnisse, denn die Spieler haben Stollen an“, beklagte sich so auch Trainer Kovac. Allerdings stellte er auch gleich klar, dass es keine Ausrede für den weitgehend schwachen Auftritt seines Teams sei.
Mit den vorhandenen Laubbläsern sei eine schnelle Reinigung des Rasens nicht möglich gewesen, erklärte der Unparteiische. Deshalb musste man bis zur Halbzeit abwarten. Rund ein Dutzend Stadionmitarbeiter halfen schließlich mit und hoben die Schnipsel mühsam per Hand auf.
