„Bösewicht“ Cortisol? Wo TikTok (nicht) Recht hat

Es ist noch kein halbes Jahr her, da mehrten sich in den Sozialen Medien die Postings rund um Cortisol: „Du nimmst nicht ab? Das liegt an deinem Cortisol-Spiegel“, tönten immer mehr Influencer – wohlgemerkt alle keine Experten. Jetzt schaut die Welt plötzlich ganz anders aus: Denn nun soll unser aller Problem laut den Postings auf Tiktok, Instagram und Co. nicht zu viel, sondern vielmehr viel zu wenig Cortisol sein.