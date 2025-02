Schon jetzt flächendeckend Handyregeln an Schulen

Drei Viertel wären für generelles Handyverbot

Von den befragten Lehrern werden die Handyverbote bzw. Regeln zur Mobiltelefonnutzung an ihren Schulen überwiegend befürwortet. 73 Prozent sehen derartige Vorgaben im Unterricht positiv, 16 Prozent neutral und acht Prozent negativ. Etwas weniger sind es bei einem Verbot bzw. einer Einschränkung in den Pausen (65, 20 bzw. 13 Prozent). Ein generelles Handyverbot an den Schulen würden sich laut Befragung drei Viertel der Lehrer wünschen (44 Prozent ja, 30 eher ja), auch hier wieder vor allem Lehrkräfte an Volks- und Mittelschulen.