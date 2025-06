Trump beendet nun alle Handelsgespräche mit Kanada

Trump will Strafzölle ab Juli umsetzen – Länder bekommen Brief

Die zuletzt zeitweise ausgesetzten Strafzölle für fast alle Handelspartner der USA sollen Trump zufolge schon im Juli kommen. Derzeit würden mit manchen Ländern Handelsabkommen verhandelt oder abgeschlossen, aber andere würden bald einen Brief mit der Höhe der künftig für ihre Einfuhren gültigen Zölle bekommen, sagte Trump im Weißen Haus. Die USA würden diesen einfach mitteilen, „was sie dafür zahlen müssen, in den Vereinigten Staaten Geschäfte zu machen“.