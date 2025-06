Hochzeit des Jahres: Bezos sagte Ja zu Sánchez

Endlich war der Moment da! Am Freitagabend stieg in Venedig DIE Hochzeit des Jahres. Auf der Insel San Giorgio Maggiore feierten Jeff Bezos und Lauren Sánchez in einem exklusiven Ambiente – abgeschirmt von den Augen der Öffentlichkeit – ihre Liebe. Und der Bräutigam strahlte bei der Abfahrt wie ein Hutschpferd!