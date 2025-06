Kräftemessen mit Koalition: Neue FPÖ-Anfragenflut

Schnedlitz: „Anfrage in diesem Umfang absolut notwendig!“

Der blaue Generalsekretär Michael Schnedlitz stellte in einer Aussendung klar: „Dass wir diese NGOs einzeln auflisten, ist nicht willkürlich oder absurd – es ist bitter notwendig! Denn Minister haben in der Vergangenheit sinngemäß geantwortet: ,Wir wissen nicht, was eine NGO ist‘. Und damit auch keine konkreten Zahlen genannt.“ Schnedlitz hoffe, dass jeder Minister auf Knopfdruck weiß, wo das Steuergeld seines Ressorts hinfließe, „und dass es sich bei der angeblichen Unmöglichkeit der Beantwortung nur um einen schlechten Scherz handelt“.