Tech-Lobby fordert Aufschub bei KI-Regeln der EU

Auch europäische Firmen äußern sich kritisch zu dem vor gut einem Jahr verabschiedeten „AI Act“. Bosch-Chef Stefan Hartung wetterte vor wenigen Tagen, Europa drohe wegen einer Mischung aus „Bürokratie und strengen, aber unklaren Vorgaben“ bei der Schlüsseltechnologie KI den Anschluss zu verlieren. Außerdem drohe eine unterschiedliche Auslegung der EU-Regeln in den einzelnen Mitgliedstaaten. Bosch hält in Europa die meisten KI-Patente. Das Softwarehaus SAP hatte im vergangenen Herbst einen offenen Brief unterzeichnet, der auf Gefahren für den Wirtschaftsstandort Europa hinwies.