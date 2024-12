Selbst Jugendliche für Handyverbot in Schulen

Jugendparlament wagt sich an heißes Eisen

Immer mehr Schulen überlegen ein Smartphoneverbot. In diesem Umfeld könnte man dies wenigstens noch umsetzen. Doch es fehlt auch hier an klaren Vorgaben: Schulen und Lehrer werden mit guten Ratschlägen alleine gelassen. Doch wie würden es die Betroffenen – die Jugendlichen – selbst regeln? Das Jugendparlament hat kürzlich diesen interessanten Selbstversuch gestartet. Dabei schlüpften über 100 Jugendliche aus verschiedenen Schulen in die Rolle von Abgeordneten und simulierten den möglichen Gesetzgebungsprozess.