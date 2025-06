Chef-Fahnderin soll mit Drogen abkassiert haben

Der Sachverhalt liest sich wie das Skript eines Drehbuches für eine Streamingdienst-Serie: Die Polizei in der Drogenhochburg Marseille will zu einem gewaltigen Schlag gegen den illegalen Drogenhandel ausholen. Am Ende des Tages verschwinden 400 Kilo Kokain, und dann wird gegen die Chefin der Drogenfahndung ermittelt. Ebenso im Visier der Ermittler: Ihr Stellvertreter, für zwei Drogenfahnder aus ihrer Abteilung klickten gleich die Handschellen und sie wanderten in U-Haft.