DeepSeek droht Rauswurf aus deutschen App Stores!

Daten auf Servern in China

DeepSeek speichert nach eigenen Angaben zahlreiche personenbezogene Daten wie Anfragen an die KI oder hochgeladene Dateien auf Rechnern in China. Der Berliner Datenschutzbeauftragten zufolge fällt DeepSeek unter die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), obwohl das Start-up keine Niederlassung in der Europäischen Union (EU) habe.