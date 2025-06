Luka Mladenovic gewinnt zweites EM-Gold!

Luka Mladenovic kommt aus dem Jubeln nicht mehr heraus. Am Donnerstag hatte der Salzburger Schwimmer bei der U23-EM in Samorin (Slowakei) die Goldmedaille über 50 Meter Brust gewonnen. Am Freitag legte der 21-Jährige nach. Auch über 200 Meter schlug Mladenovic am Ende als Erster an.